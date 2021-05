Coronavirus, 6 Regioni da giugno in zona bianca: ecco le nuove regole (Di lunedì 17 maggio 2021) Da giugno 6 Regioni in zona bianca: Friuli, Molise, Sardegna, Abruzzo, Veneto e Liguria verso la fascia con meno restrizioni. ROMA – Da giugno almeno 6 Regioni in zona bianca. Nella cabina di regia del 17 maggio, come riportato dal Corriere della Sera, il Cts ha confermato la possibilità del passaggio nella fascia con meno restrizioni di Friuli Venezia-Giulia e Sardegna dal 1° giugno, mentre dal 7 toccherebbe ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Un quadro più chiaro a livello regionale lo si avrà con il prossimo monitoraggio e non si esclude la possibilità di un inserimento di altre Regioni nella fascia con meno restrizioni. Cosa si può fare in zona bianca Il passaggio in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Dain: Friuli, Molise, Sardegna, Abruzzo, Veneto e Liguria verso la fascia con meno restrizioni. ROMA – Daalmeno 6in. Nella cabina di regia del 17 maggio, come riportato dal Corriere della Sera, il Cts ha confermato la possibilità del passaggio nella fascia con meno restrizioni di Friuli Venezia-Giulia e Sardegna dal 1°, mentre dal 7 toccherebbe ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Un quadro più chiaro a livello regionale lo si avrà con il prossimo monitoraggio e non si esclude la possibilità di un inserimento di altrenella fascia con meno restrizioni. Cosa si può fare inIl passaggio in ...

