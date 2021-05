Coronavirus, 382 nuovi casi in Toscana: 15 i decessi (Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco il bollettino di lunedì 17 maggio, cala l'età media dei contagiati che è di 37 anni. Salgono i ricoveri in ospedale Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco il bollettino di lunedì 17 maggio, cala l'età media dei contagiati che è di 37 anni. Salgono i ricoveri in ospedale

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #17maggio ?? 382 nuovi casi ?? 9.050 tamponi ?? 1.031 ricoverati (+14 da ier… - pistoiasport : Coronavirus: 382 nuovi casi in Toscana, 53 in provincia Pistoia - infoitinterno : Coronavirus, 382 nuovi casi, età media 37 anni. I decessi sono 15 - infoitinterno : Coronavirus: 382 nuovi casi, età media 37 anni. I decessi sono 15 - NewsToscana : #Coronavirus, 382 nuovi casi, età media 37 anni. I decessi sono 15 -