Coprifuoco, verso la cancellazione. Le date: prima alle 23, poi rimosso (Di lunedì 17 maggio 2021) Le modifiche sul Coprifuoco in Italia, a parlarne è Walter Ricciardi. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto a Buongiorno su SkyTg24 per esplicare la discussione in atto sulla eventuale modifica del Coprifuoco nazionale. Nella possibilità che venga dunque spostato dalle 22 alle 23 o 24, anche una data in vista di definitiva cancellazione dello stesso. Per Walter Ricciardi resta comunque inevitabile “essere graduali nell’allentamento”, posto che i dati siano ad oggi a favore della eventuale modifica del Coprifuoco nazionale: “Guardando ai dati di oggi sì. Però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva. Nel caso in cui continuiamo a vedere questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Le modifiche sulin Italia, a parlarne è Walter Ricciardi. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto a Buongiorno su SkyTg24 per esplicare la discussione in atto sulla eventuale modifica delnazionale. Nella possibilità che venga dunque spostato d2223 o 24, anche una data in vista di definitivadello stesso. Per Walter Ricciardi resta comunque inevitabile “essere graduali nell’ntamento”, posto che i dati siano ad oggi a favore della eventuale modifica delnazionale: “Guardando ai dati di oggi sì. Però dobbiamovedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva. Nel caso in cui continuiamo a vedere questa ...

