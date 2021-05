Coprifuoco ultime notizie: dibattito su slittamento ed eliminazione nel Governo Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Da oggi, lunedì 17 maggio 2021, quasi tutta Italia è zona gialla in virtù di un sensibile miglioramento dei dati epidemiologici nelle ultime settimane. Continua il dibattito sul Coprifuoco all’interno del Governo Draghi: la misura sarà presto modificata nell’ambito di un allentamento generale delle restrizioni anti-contagio. Sondaggi Tp: Cancel Culture un pericolo per il 52,2% degli italiani Verso il superamento del Coprifuoco L’Italia è ormai in zona gialla in virtù di un sensibile miglioramento dei dati epidemiologici nelle ultime settimane: tra l’altro, non succedeva da sette mesi a questa parte, la quota dei decessi giornalieri è scesa sotto quota 100. La situazione sembra consentire un allentamento delle restrizioni anti-contagio: la ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 17 maggio 2021) Da oggi, lunedì 17 maggio 2021, quasi tutta Italia è zona gialla in virtù di un sensibile miglioramento dei dati epidemiologici nellesettimane. Continua ilsulall’interno del: la misura sarà presto modificata nell’ambito di un allentamento generale delle restrizioni anti-contagio. Sondaggi Tp: Cancel Culture un pericolo per il 52,2% degli italiani Verso il superamento delL’Italia è ormai in zona gialla in virtù di un sensibile miglioramento dei dati epidemiologici nellesettimane: tra l’altro, non succedeva da sette mesi a questa parte, la quota dei decessi giornalieri è scesa sotto quota 100. La situazione sembra consentire un allentamento delle restrizioni anti-contagio: la ...

