Coprifuoco, svolta clamorosa: il governo Draghi ha deciso, si cambia (Di lunedì 17 maggio 2021) Coprifuoco, arriva la clamorosa novità: il governo Draghi cambia tutto, con lo spostamento dell’orario oggi previsto alle 22. I dettagli. Arriva la svolta Coprifuoco nell’emergenza Coronavirus, che sta modificando le abitudini degli italiani ormai da più di un anno. Il miglioramento della situazione, con i dati sui contagi e sui decessi che fanno ben sperare, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 maggio 2021), arriva lanovità: iltutto, con lo spostamento dell’orario oggi previsto alle 22. I dettagli. Arriva lanell’emergenza Coronavirus, che sta modificando le abitudini degli italiani ormai da più di un anno. Il miglioramento della situazione, con i dati sui contagi e sui decessi che fanno ben sperare, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

EmiSilver1 : RT @LaVeritaWeb: Oggi c'è la cabina di regia, serve una svolta: via le mascherine all'aperto e il coprifuoco. L'Rt è un indicatore fallace,… - carlottasiani1 : RT @LaVeritaWeb: Oggi c'è la cabina di regia, serve una svolta: via le mascherine all'aperto e il coprifuoco. L'Rt è un indicatore fallace,… - occhio_notizie : Quando riapriranno i ristoranti al chiuso? Fino a quando durerà il coprifuoco in Italia? Giugno dovrebbe essere il… - toni08061963 : RT @LaVeritaWeb: Oggi c'è la cabina di regia, serve una svolta: via le mascherine all'aperto e il coprifuoco. L'Rt è un indicatore fallace,… - bizcommunityit : Coprifuoco a mezzanotte. E nei bar caffè al bancone. Oggi cabina di regia decisiva -