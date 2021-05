Coprifuoco, riaperture e palestre: cosa prevede il nuovo decreto (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli ultimi dati sull'andamento dei contagi, analizzati dall'Istituto superiore di Sanità, sono in costante miglioramento. Le nuove regole sono valide per le regioni in zona gialla, per quelle in ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli ultimi dati sull'andamento dei contagi, analizzati dall'Istituto superiore di Sanità, sono in costante miglioramento. Le nuove regole sono valide per le regioni in zona gialla, per quelle in ...

Advertising

borghi_claudio : Non chiedetemi come la penso sulle riaperture e sul compromesso dell'abolizione del #coprifuoco solo nelle regioni… - Ettore_Rosato : Dalla cabina di regia a Palazzo Chigi un piano chiaro sulle riaperture e per superare #coprifuoco. Quello che chied… - LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - gabrillasarti2 : Speranza, #ministrodelterrore ! Ogni ora che passa è un bagno di sangue, scatta l'ultimatum a Draghi – Il Tempo - erminim77 : RT @Comincini: Bene che si riapra e che lo si faccia in sicurezza. Non capisco la differenza che sembra stia emergendo tra una palestra e u… -