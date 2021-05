Coprifuoco Italia, ristoranti, matrimoni, zone: regole e novità (Di lunedì 17 maggio 2021) Coprifuoco in Italia, ristoranti al chiuso, ma anche matrimoni e nuovi parametri per zone rosse, arancioni e gialle. novità in arrivo, a quanto si apprende, dalla cabina di regia di Palazzo Chigi sulle possibili nuove regole del dl anti Covid. Gradualità delle riaperture per capire, soppesare, i riflessi sui contagi. Questa la linea indicata, a quanto si apprende, dal premier Mario Draghi in cabina di regia, dove è stata decisa la roadmap delle prossime aperture, a breve all’esame del Cdm. Passata la proposta del premier sul Coprifuoco: vale a dire che in zona gialla verrà spostato alle ore 23 a partire da subito, ovvero dall’entrata in vigore del dl, dalle ore 24 a partire dal 7 giugno fino a giungere al superamento totale dal 21 giugno, quando si ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)inal chiuso, ma anchee nuovi parametri perrosse, arancioni e gialle.in arrivo, a quanto si apprende, dalla cabina di regia di Palazzo Chigi sulle possibili nuovedel dl anti Covid. Gradualità delle riaperture per capire, soppesare, i riflessi sui contagi. Questa la linea indicata, a quanto si apprende, dal premier Mario Draghi in cabina di regia, dove è stata decisa la roadmap delle prossime aperture, a breve all’esame del Cdm. Passata la proposta del premier sul: vale a dire che in zona gialla verrà spostato alle ore 23 a partire da subito, ovvero dall’entrata in vigore del dl, dalle ore 24 a partire dal 7 giugno fino a giungere al superamento totale dal 21 giugno, quando si ...

