Advertising

LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: 'LUNEDÌ SI RIAPRA L'ITALIA, RESTITUIRE LA LIBERTÀ A 60 MILIONI DI CITTADINI' - LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: «ORA BASTA. SI RIAPRANO RISTORANTI, BAR E PALESTRE AL CHIUSO» - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - infoitinterno : Coprifuoco Italia, Pregliasco: 'Troppo rigidi? Rischio ancora c'è' - lifestyleblogit : Coprifuoco Italia, Pregliasco: 'Troppo rigidi? Rischio ancora c'è' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Italia

Così Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, all'Adnkronos Salute sul previsto spostamento delalle 23 o a mezzanotte che dovrebbe essere deciso in giornata. "Non ......i più giovani" "La situazione inè differente rispetto agli Usa e al Regno Unito. Non abbiamo ancora vaccinato i più giovani" e "per questo rimango cauto sulla riduzione del: ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “I dati del rapporto Confcommercio-Censis sull'impatto della pandemia devono far riflettere. Nel 2020, a causa della crisi e dell’incertezza provocati dal Covid, abbiamo av ...Fabrizio Pregliasco ha detto la sua sul possibile slittamento del coprifuoco alle 23 o a mezzanotte che potrebbe essere deciso oggi ...