Coprifuoco Italia | oggi alle 16 la cabina di regia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il, attualmente fissato22 in, sarà tra i temi delladitra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere di eventualintamenti delle misure anti-Covid. Lasi terrà questo pomeriggio16, come riferiscono all’Adnkronos fonti di Governo. Tra le ipotesi in campo la possibilità dello slittamento delper cui si ipotizza un possibile posticipo23 o a mezzanotte. Una misura richiesta a gran voce dalla Lega, ma non solo. Sul punto, è netta anche la posizione del M5S e del ministro Luigi Di Maio, che ieri ha detto a chiare lettere: “E’ il momento di superare il”. Una ripartenza che, comunque, ...

Advertising

LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: 'LUNEDÌ SI RIAPRA L'ITALIA, RESTITUIRE LA LIBERTÀ A 60 MILIONI DI CITTADINI' - LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: «ORA BASTA. SI RIAPRANO RISTORANTI, BAR E PALESTRE AL CHIUSO» - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - GraziaM50061325 : @NicolaPorro Forse dire sire offendiamo chi davvero e un sire,quest' uomo non e altro che la rovina d Italia,ancora… - Italia_Notizie : Coprifuoco, Ricciardi a Sky: “Toglierlo dal 2 giugno? Con i dati di oggi sì, ma bisogna vedere se inversione di ten… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Italia

Read More In Evidenza, Costa: 'Oggi prolungamento, via a giugno' 17 Maggio 2021 Sulin"credo si debba andare per gradi: oggi con la cabina di regia capiremo se ...Read More In Evidenza, Costa: 'Oggi prolungamento, via a giugno' 17 Maggio 2021 Sulin"credo si debba andare per gradi: oggi con la cabina di regia capiremo se ...La settimana scorsa la Corte dei conti ha bloccato il finanziamento destinato allo sviluppo del vaccino dell’azienda italiana Reithera, che si preparava a entrare nella terza e ultima fase di sperimen ...Ore 12.08 - Agenas: «In nessuna regione terapie intensive oltre il 30%. Cala al 20% l’occupazione dei posti letto Covid in reparto» Sotto la spinta dell’effetto vaccino sui ...