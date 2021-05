Coprifuoco, Il Governo Auspica Slittamento Alle 23 Già In Vigore Da Martedì 18 Maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Foto di Filippo Attili / Ansa Coprifuoco, il Governo si augura che la nuova norma oraria del Coprifuoco possa entrare in Vigore già da domani, Martedì 18 MaggioDovrebbero entrare in Vigore dopodomani, mercoledì 19 Maggio, le nuove misure del decreto Covid e quindi dalla sera del 19 Maggio il Coprifuoco dovrebbe slittare Alle 23. Ma fonti qualificate di Governo non escludono che le nuove misure entrino in Vigore già domani, Martedì 18, se i tempi tecnici lo consentiranno. Il testo approvato questa sera in Consiglio dei ministri deve infatti essere sottoposto al vaglio del capo dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica dovrà essere ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Foto di Filippo Attili / Ansa, ilsi augura che la nuova norma oraria delpossa entrare ingià da domani,18Dovrebbero entrare indopodomani, mercoledì 19, le nuove misure del decreto Covid e quindi dalla sera del 19ildovrebbe slittare23. Ma fonti qualificate dinon escludono che le nuove misure entrino ingià domani,18, se i tempi tecnici lo consentiranno. Il testo approvato questa sera in Consiglio dei ministri deve infatti essere sottoposto al vaglio del capo dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica dovrà essere ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. E' questa… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - chilisummer : 'Eh ragazzi lo so, io la penso come voi, ma purtroppo sostengo in parlamento con il mio voto un governo che la pens… - QualeFuturo : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo Draghi respinge ancora una volta la proposta di FDI di abolire il #coprifuoco. Una o due ore in più d’aria co… -