Coprifuoco, giorno 192 (Di lunedì 17 maggio 2021) Se non ho sbagliato il calcolo, oggi, 17 maggio, siamo al 192mo giorno di Coprifuoco. Questa settimana, se il “sovrano” graziosamente vorrà, forse verrà decisa la restituzione di un’ora di libertà (o forse due, chissà) a partire da lunedì prossimo, quando saremo giunti al 199mo giorno di rientro anticipato in caserma (pardon, a casa). Siamo in presenza di un divario impressionante tra l’enormità di quello che ci è stato sottratto e l’esiguità – starei per dire: ridicola – di quanto ci verrà restituito. Eppure, per tutto il weekend, non ci siamo fatti mancare il relativo dibattito politico, con il tentativo del solito ministro Roberto Speranza di transennare e centellinare ancora l’eventuale minima concessione, di renderla ancora più omeopatica, liofilizzata, rateizzata. La domanda è: come siamo potuti arrivare a questo punto di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 maggio 2021) Se non ho sbagliato il calcolo, oggi, 17 maggio, siamo al 192modi. Questa settimana, se il “sovrano” graziosamente vorrà, forse verrà decisa la restituzione di un’ora di libertà (o forse due, chissà) a partire da lunedì prossimo, quando saremo giunti al 199modi rientro anticipato in caserma (pardon, a casa). Siamo in presenza di un divario impressionante tra l’enormità di quello che ci è stato sottratto e l’esiguità – starei per dire: ridicola – di quanto ci verrà restituito. Eppure, per tutto il weekend, non ci siamo fatti mancare il relativo dibattito politico, con il tentativo del solito ministro Roberto Speranza di transennare e centellinare ancora l’eventuale minima concessione, di renderla ancora più omeopatica, liofilizzata, rateizzata. La domanda è: come siamo potuti arrivare a questo punto di ...

Advertising

stebellentani : Ho massima fiducia in Draghi, ora peró servono i fatti. Siamo a -95,9% di presenze di turisti stranieri. Inverno sa… - matteosalvinimi : Sono contento perché finalmente - almeno a parole - tutti si dicono pronti a rivedere chiusure, limiti, divieti e c… - ayurbea : RT @alessandricci: Oggi è il #17maggio, giorno in cui si sarebbe dovuto spostare il #coprifuoco o abolirlo. E invece si riunisce questa fan… - elenamarij : RT @alessandricci: Oggi è il #17maggio, giorno in cui si sarebbe dovuto spostare il #coprifuoco o abolirlo. E invece si riunisce questa fan… - Fratzen13 : RT @DomPer888: @AlessiaMorani Adesso la parola del giorno del PDIOTI pappagalli e pappagallesse non avendo contenuti né proposte è #SALVINI… -