Coprifuoco, giorno 192. (Di lunedì 17 maggio 2021) di Daniele Capezzone. Se non ho sbagliato il calcolo, oggi, 17 maggio, siamo al 192mo giorno di Coprifuoco. Questa settimana, se il "sovrano" graziosamente vorrà, forse verrà decisa la restituzione di un'ora di libertà (o forse due, chissà) a partire da lunedì prossimo, quando saremo giunti al 199mo giorno di rientro anticipato in caserma (pardon, a

