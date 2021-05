Coprifuoco | Draghi | alle 23 da subito | alle 24 dal 7 giugno e abolito dal 21 giugno Oggi il Cdm sul nuovo decreto

(Di lunedì 17 maggio 2021) È in arrivo ilcon le disposizioni sule sulle riaperture: sarà il Consiglio dei Ministri a stabilire le nuove regole, convocato dopo la Cabina...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Draghi

A quanto riferito dall'Adnkronos, durante la cabina di regia in corso il premier Marioha proposto di portare ilalle ore 23 da lunedì prossimo, di spostarlo alla mezzanotte dal 7 ...... la riunione oggi della cabina di regia ci vede da fuori, come osservatori nel dibattito, pensare che qualcuno debba mettere mano alpiuttosto che al tema della ristorazione all'interno, a ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, durante la cabina di regia in corso il premier Mario Draghi ha proposto di portare il coprifuoco alle ore 23 da subito -presumibilmente da ...Sul tavolo della cabina di regia l'ipotesi di portarlo alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno, abolito dal 21 giugno ...