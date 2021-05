Coprifuoco | Di Maio verso la svolta | “E’ il momento di superarlo”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Anche Luigi Diè pronto a spingere per il superamento del. Il Ministro degli Esteri evidenzia il miglioramento della situazione pandemica. Torna a parlare diLuigi Di, che aggiorna i suoi seguaci con un lungo post su Facebook. Infatti il Ministro degli Esteri è convinto che questo sia ilgiusto L'articolo proviene da Inews.it.

...superare il. È possibile grazie alle misure adottate, ai comportamenti della maggioranza delle persone e alla campagna di vaccinazione". In serata il ministro degli Esteri, Luigi Di, ...Leggi ancheItalia, Speranza: "Dati migliorano, si può allentare"Italia, Di: "E' il momento di superarlo" SPERANZA: "POSSIAMO ALLENTARE IL" "Con dati in ...Il premier Mario Draghi, che fonti di governo descrivono favorevole a riaperture «sicure e ragionate, decise con la testa sulla base dei dati», riunisce oggi a Palazzo Chigi la cabina di regia. Ci son ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. Oggi la cabina di regia per decidere su riaperture e coprifuoco. LIVE ...