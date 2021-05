Coprifuoco, cosa fanno gli altri paesi europei? Dalle durissime restrizioni decise per la Francia al liberi tutti della Gran Bretagna (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo settimane di polemiche il governo ha deciso che da mercoledì 19 maggio il Coprifuoco sarà spostato alle 23. La decisione arrivata dopo un’ora di cabina di regia e 40 minuti di consiglio dei ministri allinea l’Italia con quanto già fatto da altri Stati europei. Ma quali sono ad oggi i paesi che hanno già rimosso la restrizione o sono in attesa di farlo? Gran Bretagna – Com’è noto, dopo la campagna vaccinale a tappeto avviata da Boris Johnson, la Gran Bretagna è un’isola felice. Da giorni ormai i sudditi di Sua Maestà non devono rispettare alcun orario per il rientro a casa e il Paese è tra quelli con la più bassa circolazione del virus (meno di 2000 contagi al giorno) nonostante la presenza della cosiddetta variante indiana. Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo settimane di polemiche il governo ha deciso che da mercoledì 19 maggio ilsarà spostato alle 23. La decisione arrivata dopo un’ora di cabina di regia e 40 minuti di consiglio dei ministri allinea l’Italia con quanto già fatto daStati. Ma quali sono ad oggi iche hanno già rimosso la restrizione o sono in attesa di farlo?– Com’è noto, dopo la campagna vaccinale a tappeto avviata da Boris Johnson, laè un’isola felice. Da giorni ormai i sudditi di Sua Maestà non devono rispettare alcun orario per il rientro a casa e il Paese è tra quelli con la più bassa circolazione del virus (meno di 2000 contagi al giorno) nonostante la presenzacosiddetta variante indiana. Da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ecco tutte le date delle riaperture: cosa cambia per il coprifuoco, le cene, il wedding. Ultime piscine al chiuso e… - sole24ore : Dal #vaccino in #vacanza al #tampone per chi viene dall’Ue (ed è immunizzato), al coprifuoco, cosa può frenare il t… - LegaSalvini : COPRIFUOCO? SALVINI: 'RESTITUIRE LA LIBERTÀ AGLI ITALIANI'. CHE COSA NE PENSI? - _SofiaL7_ : RT @Dio: Quando il #coprifuoco sarà a mezzanotte, tecnicamente si potrà fare così: alle 23:59 è ancora oggi, ma alle 00:00 cambia il giorno… - Dania853 : RT @Dio: Quando il #coprifuoco sarà a mezzanotte, tecnicamente si potrà fare così: alle 23:59 è ancora oggi, ma alle 00:00 cambia il giorno… -