Coprifuoco alle 23 fino al 7 giugno | poi alle 24 fino al 21 ed eliminazione totale d’estate | le proposte di Draghi alla cabina di regia

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - carlaruocco1 : Il #coprifuoco alle 22 va superato. I dati del contagio sono in netto miglioramento e le vittime sono scese sotto q… - sole24ore : L’Europa del #coprifuoco:?#francesi a casa alle 21, #tedeschi alle 22, #spagnoli: liberi - marco9894 : Da quando quella pagliacciata del coprifuoco spostato alle 23? - YouTvrs : Covid, Draghi: '#Coprifuoco alle 23, poi alle 24 dal 7 giugno' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

17.16 Draghi:23. Via dal 21/623 da subito,24 dal 7 e dal 21/6 eliminare la misura. E' la proposta che il premier Draghi ha portato sul tavolo della cabina di regia. Il ...23, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno eliminare la misura. È la proposta che il premier Mario Draghi avrebbe portato sul tavolo della cabina di regia. Il centrodestra propone ...Fino a quando durerà il coprifuoco in Italia: subito dalle 22 alle 23, ino a mezzanotte dal 7 giugno, per poi abolirlo dal 21 giugno ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, durante la cabina di regia in corso il premier Mario Draghi ha proposto di portare il coprifuoco alle ore 23 da subito -presumibilmente da lu ...