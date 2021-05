Coprifuoco alle 23 e riaperture, decreto legge Consiglio dei ministri (Di lunedì 17 maggio 2021) In zona gialla il Coprifuoco ci sarà dalle 23 a partire da subito, dalla mezzanotte a partire dal 7 giugno. Il superamento totale del Coprifuoco ci sarà dal 21 giugno. È la decisione presa nella cabina di regia all’unanimità. Il Consiglio dei ministri, in una riunione durata circa mezz’ora, ha approvato il decreto legge. Dal resoconto dell’agenzia Agi: Dall’1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è Coprifuoco. Zona gialla: riaperture e graduale abolizione del Coprifuoco. Coprifuoco in zona gialla dalle ore ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) In zona gialla ilci sarà d23 a partire da subito, dalla mezzanotte a partire dal 7 giugno. Il superamento totale delci sarà dal 21 giugno. È la decisione presa nella cabina di regia all’unanimità. Ildei, in una riunione durata circa mezz’ora, ha approvato il. Dal resoconto dell’agenzia Agi: Dall’1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è. Zona gialla:e graduale abolizione delin zona gialla dore ...

