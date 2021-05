Coprifuoco alle 23 da mercoledì e liberi tutti dal 21 giugno: c’è l’ok del governo. Ristoranti aperti a cena al chiuso dal 1° giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo la cabina di regia di oggi, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che definisce la roadmap per le prossime riaperture. A confermare il via libera ai nuovi allentamenti è il capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli. «C’è stata un’intesa totale sulle misure, abbiamo appena approvato il decreto. C’è un tentativo di dare una normalità a un Paese che si sta vaccinando», ha dichiarato Patuanelli. «Il nuovo decreto sarà già domani in Gazzetta Ufficiale», ha aggiunto il ministro pentastellato. Abolizione graduale del Coprifuoco Il Coprifuoco sarà rinviato di un’ora, dalle 22 attuali alle 23, da mercoledì 19 maggio. A partire dal 7 giugno invece il Coprifuoco sarà spostato alle 24. Infine, dal 21 ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo la cabina di regia di oggi, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che definisce la roadmap per le prossime riaperture. A confermare il via libera ai nuovintamenti è il capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli. «C’è stata un’intesa totale sulle misure, abbiamo appena approvato il decreto. C’è un tentativo di dare una normalità a un Paese che si sta vaccinando», ha dichiarato Patuanelli. «Il nuovo decreto sarà già domani in Gazzetta Ufficiale», ha aggiunto il ministro pentastellato. Abolizione graduale delIlsarà rinviato di un’ora, d22 attuali23, da19 maggio. A partire dal 7invece ilsarà spostato24. Infine, dal 21 ...

