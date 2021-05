Coprifuoco alle 23 | da lunedì si svolta Verso via libera ai ristoranti al chiuso fino alle 18

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dall?11 ottobre non si registravano così pochi casi positivi in Italia mentre il dato dei decessi nelle ultime 24 ore (93) non era così basso da sette mesi a questa parte. Al di...

Il Sole 24 ORE

Dall'11 ottobre non si registravano così pochi casi positivi in Italia mentre il dato dei decessi nelle ultime 24 ore (93) non era così basso da sette mesi a questa parte. Al di là delle oscillazioni ......oggi dovrà seguire un Consiglio dei ministri con un decreto che dia finalmente via liberaaperture di tutti i ristoranti a pieno regime e allo spostamento - meglio se abolizione - delIl sottosegretario alla Salute: Verso apertura ristoranti al chiuso la sera e caffè al banco Sul coprifuoco in Italia credo si debba andare per gradi: oggi con la cabina di regia capiremo se prolungar ...Nel caso in cui continuiamo a vedere questa tendenza alla diminuzione sì', si potrà superare il coprifuoco. Leggi anche Coprifuoco Italia e riaperture, oggi la cabina di regia. 'Ogni ora - evidenzia R ...