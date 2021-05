Coppa Italia, sarà Massa ad arbitrare la finale tra Juve e Atalanta (Di lunedì 17 maggio 2021) ufficiale la designazione arbitrale per la finale di Coppa Italia: sarà Davide Massa di Imperia a dirigere la gara che metterà di fronte Atalanta e Juventus mercoledì alle ore 21 al Mapei Stadium di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) ufficiale la designazione arbitrale per ladiDavidedi Imperia a dirigere la gara che metterà di frontentus mercoledì alle ore 21 al Mapei Stadium di ...

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | Squadra al lavoro verso la finale di Coppa Italia ?? - goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - forumJuventus : CT: 'L’ultimo tabù di CR7. Ronaldo si è ormai preso il titolo dei bomber, in Italia gli manca soltanto la Coppa e… - macondo83 : @GiusvaPulejo Ricordo un Napoli della seconda metà degli anni '90 secondo in classifica alla sosta natalizia, final… - Cardocan1 : @FBiasin Pirlo l'ha sperimentato in Coppa Italia con l'Inter all'andata, mi pare 2 volte nel primo tempo. -