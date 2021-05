Coppa Italia | la finale Atalanta - Juve a Massa

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA - Tutto pronto per laditrantus in programma mercoledì 19 maggio alle ore 20.45 (al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia) e in diretta in chiaro su Rai 1 , ...

ROMA - Tutto pronto per la finale ditra Atalanta e Juventus in programma mercoledì 19 maggio alle ore 20.45 (al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia) e in diretta in chiaro su Rai 1 , compresa la designazione arbitrale: sarà ...Arbitro Atalanta Juve: designato il direttore di gara della finale diin programma mercoledì al Mapei Stadium L'AIA ha reso noto chi sarà l'arbitro che dirigerà la finale ditra Atalanta e Juve in programma mercoledì sera alle 21 al Mapei ...Negli anni successivi passa alla Luisiana come responsabile della Juniores e collaboratore tecnico Prima Squadra nel Campionato con cui vince la Coppa Italia. Dopo due anni come collaboratore, passa ...Mercoledì, peraltro, la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Se Milan e Napoli dovessero invece perdere contro Atlanta e Verona e la Juventus dovesse pareggiare, ...