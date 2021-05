Convocati Verona per la sfida al Bologna | due assenze per Juric

Advertising

zazoomblog : Hellas Verona-Bologna i convocati di Ivan Juric: assenti Vieira e Benassi - #Hellas #Verona-Bologna #convocati - sportface2016 : #SerieA #VeronaBologna , i convocati di #Juric - 1000Cuori : ?? Verona-Bologna, i convocati ?? - sportface2016 : #calcio #SerieA #VeronaBologna, i convocati di Sinisa #Mihajlovic - infoitsport : Virtus Verona, negativi gli ultimi tamponi: 18 convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Verona

Ivan Juric ha diramato l'elenco dei giocatoriper la sfida contro il Bologna di questa sera: l'elenco Ivan Juric ha diramato l'elenco dei giocatoriper la sfida contro il Bologna in programma questa sera. Assenti gli infortunati Vieira e Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Ceccherini, Ruegg,...... commissario tecnico della Polonia, dirama la lista deiper gli Europei: Fabianski, Majecki, Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus); Bednarek, Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (),...Sono 23 i prescelti da Ivan Juric per affrontare la gara casalinga contro il Bologna, sfida per la quale il tecnico dei veneti avrà praticamente a disposizione l’intera rosa ad eccezione degli ...Il difensore fuori per scelta tecnica, così come Favilli. Out anche l’infortunato Vieira, oltre ovviamente a Benassi È senz’altro l’assenza di Magnani la notizia del giorno per quanto riguarda i convo ...