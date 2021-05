Convocati Polonia Euro 2020: tanta Serie A nella lista di Paulo Sousa (Di lunedì 17 maggio 2021) Convocati Polonia: è stata resa nota la lista per il ritiro verso Euro 2020. tanta Serie A nell’elenco di Paulo Sosua Anche la Polonia ha diramato la lista dei Convocati per Euro 2020. La Nazionale si riunirà in ritiro il prossimo 24 maggio. Tra i Convocati c’è anche lo juventino Wojciech Szczesny. Gli altri ‘italiani’ sono Skorupski, Glik, Dawidowicz, Bereszynski, Linetty e Zielinski, guidati ovviamente dalla stella Robert Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021): è stata resa nota laper il ritiro versoA nell’elenco diSosua Anche laha diramato ladeiper. La Nazionale si riunirà in ritiro il prossimo 24 maggio. Tra ic’è anche lo juventino Wojciech Szczesny. Gli altri ‘italiani’ sono Skorupski, Glik, Dawidowicz, Bereszynski, Linetty e Zielinski, guidati ovviamente dalla stella Robert Lewandowski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

