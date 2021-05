Convocati Italia, Mancini ne chiama 33: prima volta per Raspadori (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Mancini ha diramato la lista dei pre-Convocati per la gara di Cagliari contro il San Marino: 33 i calciatori a disposizione Roberto Mancini ha diramato la lista dei pre-Convocati per Euro2020: primo appuntamento l’amichevole di Cagliari contro il San Marino del 28 maggio: il ct avrà tempo fino al primo giugno per ridurre la lista da 33 a 26. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);Centrocampisti: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Robertoha diramato la lista dei pre-per la gara di Cagliari contro il San Marino: 33 i calciatori a disposizione Robertoha diramato la lista dei pre-per Euro2020: primo appuntamento l’amichevole di Cagliari contro il San Marino del 28 maggio: il ct avrà tempo fino al primo giugno per ridurre la lista da 33 a 26. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca(Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);Centrocampisti: ...

Advertising

juventusfc : ?? I convocati per il Derby d’Italia ???????? #JuveInter - GranataAndy : Italia, 33 convocati per l'amichevole con San Marino: prima per Raspadori, ok Toloi. La lista completa...?? - Robbetta : RT @fanpage: I 33 pre-convocati dell'Italia per gli europei - MilanNewsit : Italia, i convocati di Mancini per San Marino: Donnarumma unico rossonero - fanpage : I 33 pre-convocati dell'Italia per gli europei -