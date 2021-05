Convocati Italia, Jorginho ed Emerson assenti: ecco il motivo (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Mancini non ha convocato Jorginho ed Emerson Palmieri per la sfida contro il San Marino a Cagliari: ecco il motivo della scelta Roberto Mancini ha diramato la lista dei preConvocati dell’Italia per Euro2020: antipasto contro il San Marino a Cagliari il 28 maggio e decisioni definitive entro il primo giugno con ancora tanti giocatori in lizza. Mancano dalla lista dei 33 Jorginho e Emerson Palmieri del Chelsea: i due “fedelissimi” di Mancini giocheranno la finale di Champions League contro il Manchester City e con ogni probabilità verranno aggregati dopo quella gara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Mancini non ha convocatoedPalmieri per la sfida contro il San Marino a Cagliari:ildella scelta Roberto Mancini ha diramato la lista dei predell’per Euro2020: antipasto contro il San Marino a Cagliari il 28 maggio e decisioni definitive entro il primo giugno con ancora tanti giocatori in lizza. Mancano dalla lista dei 33Palmieri del Chelsea: i due “fedelissimi” di Mancini giocheranno la finale di Champions League contro il Manchester City e con ogni probabilità verranno aggregati dopo quella gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

