Convocati Belgio Europei 2020: ci sono Mertens e Lukaku. La lista di Martinez (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Belgio ha appena reso noto, attraverso un tweet sul profilo ufficiale, la lista dei Convocati per Euro 2020. Presenti Lukaku e Mertens Non c’erano ovviamente dubbi, ma attraverso un tweet dal profilo ufficiale, la Nazionale belga guidata da Roberto Martinez ha annunciato l’elenco dei Convocati per Euro 2020. Tra questi, ovviamente, inserito anche il bomber nerazzurro, nonché marcatore assoluto della nazionale, Romelu Lukaku. C’è anche Dries Mertens mentre resta per il momento in stand-by il jolly di centrocampo Alexis Saelemaekers del Milan. 11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. #EURO2020 pic.twitter.com/DYK7pYPz9j — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilha appena reso noto, attraverso un tweet sul profilo ufficiale, ladeiper Euro. PresentiNon c’erano ovviamente dubbi, ma attraverso un tweet dal profilo ufficiale, la Nazionale belga guidata da Robertoha annunciato l’elenco deiper Euro. Tra questi, ovviamente, inserito anche il bomber nerazzurro, nonché marcatore assoluto della nazionale, Romelu. C’è anche Driesmentre resta per il momento in stand-by il jolly di centrocampo Alexis Saelemaekers del Milan. 11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. #EUROpic.twitter.com/DYK7pYPz9j — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021 L'articolo ...

Advertising

100x100Napoli : Il Belgio già annuncia i convocati per l'Europeo... C'è Mertens!! - tuttonapoli : UFFICIALE - Mertens andrà agli Europei: ecco i convocati del Belgio - GoalItalia : Mertens, Lukaku, gli Hazard: i convocati del #Belgio ???? Tra le riserve degli Europei anche Saelemaekers ?? - Paroladeltifoso : I convocati del Belgio: la decisione su Mertens - CinqueNews : Belgio, i convocati per Euro 2020: Lukaku e Mertens in rappresentanza della Serie A -