Controlli della Forestale di Avellino: denunce e sanzioni in provincia (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino: due persone ritenute responsabili di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: all’esito degli accertamenti eseguiti presso il cimitero comunale di Calitri, i militari hanno constatato l’abbandono di numerosi rifiuti provenienti da lavori edili cimiteriali; un anziano di Lacedonia per il reato di “Detenzione abusiva di armi”: i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppodi, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispettolegalità. In particolare, i CarabinieriStazionedi Lacedonia hanno denunciato in stato di libertà alla ProcuraRepubblica di: due persone ritenute responsabili di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: all’esito degli accertamenti eseguiti presso il cimitero comunale di Calitri, i militari hanno constatato l’abbandono di numerosi rifiuti provenienti da lavori edili cimiteriali; un anziano di Lacedonia per il reato di “Detenzione abusiva di armi”: i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro un ...

Advertising

virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - StefanoFeltri : Nella vita si fanno errori. Ammetterli è il primo passo: la vera storia di @roberto4ngelini di @welikeduel e della… - StefanoFeltri : I controlli della Finanza e la «pazza» assunta in nero: tutte le bugie di Angelini - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Si allargano le maglie anche per chi viaggia in aereo. Aumentano le rotte consentite un via sperimentale per i voli con passegg… - tusciatimes : Weekend di controlli straordinari sulle strade della provincia di Rieti, cinque denunce -