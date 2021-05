Controlli anti covid, mancato rispetto dell’orario di chiusura: stop a 4 attività (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel corso di questa ultima settimana, nel Salernitano, nell’ambito dei Controlli delle forze dell’ordine disposti dal Questore, sono state sanzionate 57 persone per mancato uso o per il non corretto uso della mascherina. Sono state anche controllate 6249 persone, 3963 veicoli, 1127 esercizi pubblici, mentre sono stati sanzionati 5 titolari di esercizi commerciali per mancato rispetto della normativa anti-covid e 3 attività o esercizi sono stati chiusi. Tra le sanzioni elevate, alcune hanno riguardato due locali a Cava de’ Tirreni, un bar al Corso e una braceria nei pressi della stazione ferroviaria e due a Salerno, un pub e una sala ristorante nel cuore della movida di via Roma per non aver rispettato l’orario di chiusura imposto ai ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel corso di questa ultima settimana, nel Salernitano, nell’ambito deidelle forze dell’ordine disposti dal Questore, sono state sanzionate 57 persone peruso o per il non corretto uso della mascherina. Sono state anche controllate 6249 persone, 3963 veicoli, 1127 esercizi pubblici, mentre sono stati sanzionati 5 titolari di esercizi commerciali perdella normativae 3o esercizi sono stati chiusi. Tra le sanzioni elevate, alcune hanno riguardato due locali a Cava de’ Tirreni, un bar al Corso e una braceria nei pressi della stazione ferroviaria e due a Salerno, un pub e una sala ristorante nel cuore della movida di via Roma per non aver rispettato l’orario diimposto ai ...

