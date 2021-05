Continuano raid d’Israele su Gaza. Wp: “Biden ha venduto armi a Tel Aviv per 735 milioni”. Ed Erdogan lo attacca: “Mani sporche di sangue” (Di lunedì 17 maggio 2021) Un’altra notte di razzi e raid nella Striscia. Sono stati almeno 55 gli attacchi aerei sferrati questa notte da Israele su Gaza, mentre Netanyahu fa sapere che la tregua è ancora lontana e il Consiglio di sicurezza dell’Onu, al termine di una riunione fiume, non è ancora riuscito a trovare l’accordo su una dichiarazione comune a causa dell’opposizione degli Usa. E proprio dagli Stati Uniti, che ieri Netanyahu ha ringraziato per il sostegno, arriva lo scoop del Washington Post: Biden ha autorizzato la vendita di armi a Tel Aviv per un valore di 735 milioni di dollari. Il Congresso è stato informato della decisione lo scorso 5 maggio ma, scrive il giornale, diversi parlamentari della Commissione esteri alla Camera non ne sono venuti a conoscenza prima di questo fine settimana. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Un’altra notte di razzi enella Striscia. Sono stati almeno 55 gli attacchi aerei sferrati questa notte da Israele su, mentre Netanyahu fa sapere che la tregua è ancora lontana e il Consiglio di sicurezza dell’Onu, al termine di una riunione fiume, non è ancora riuscito a trovare l’accordo su una dichiarazione comune a causa dell’opposizione degli Usa. E proprio dagli Stati Uniti, che ieri Netanyahu ha ringraziato per il sostegno, arriva lo scoop del Washington Post:ha autorizzato la vendita dia Telper un valore di 735di dollari. Il Congresso è stato informato della decisione lo scorso 5 maggio ma, scrive il giornale, diversi parlamentari della Commissione esteri alla Camera non ne sono venuti a conoscenza prima di questo fine settimana. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - vaticannews_it : #14maggio Mentre continuano i raid su #Gaza e i razzi lanciati verso #Israele, il patriarca di Gerusalemme invita a… - RunPierwork13 : RT @Tg3web: Non si fermano gli attacchi in Medio Oriente, a Gaza i raid israeliani continuano a uccidere non solo capi di Hamas e della jih… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Non si fermano gli attacchi in Medio Oriente, a Gaza i raid israeliani continuano a uccidere non solo capi di Hamas e della jih… - Elisaerre19 : RT @Tg3web: Non si fermano gli attacchi in Medio Oriente, a Gaza i raid israeliani continuano a uccidere non solo capi di Hamas e della jih… -