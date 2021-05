Consiglio Federale | arriva il rinvio per gli stipendi | La nuova data

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Claudio Lotito dovrà vendere la Salernitana entro il 25 giugno. Pena la non ammissione al campionato. Lo ha stabilito oggi… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Il consiglio federale della Figc ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un… - MCalcioNews : Serie A, il Consiglio Federale ha approvato lo slittamento della verifica del pagamento degli stipendi dei calciato… - TUTTOJUVE_COM : TMW - Stipendi Serie A, Consiglio Federale: slitta a fine giugno verifica dei pagamenti fino a marzo - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lotito dovrà cedere la Salernitana entro il 25 giugno: Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Federale

ROMA - Ildella Figc, che si sta svolgendo in videoconferenza, ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese, come richiesto dai club. La ..." Oggi partecipo alcome membro internazionale senza diritto di voto, quello degli stipendi dei calciatori argomento su cui si sta discutendo da tanto tempo e non solo per il Covid,...Si è tenuto oggi il Consiglio Federale in FIGC per discutere della questione Salernitana. La decisione presa è che Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per cedere il club campano. Nel caso in ...Nel corso del Consiglio federale di oggi si è parlato anche della situazione della Salernitana di Claudio Lotito ...