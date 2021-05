Confindustria Caserta, al via il ciclo di webinar “Percorsi di legalità” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Prenderà il via giovedì 20 maggio (ore 16) il ciclo di webinar “Percorsi di legalità”, iniziativa realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, dalla Piccola Industria e dallo spin-off universitario “G.R.A.L.E.”, facente capo all’ateneo della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’etica e della legalità di impresa, considerata un driver fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la cosiddetta compliance, con l’adozione di procedure che assicurino la conformità delle attività aziendali alle procedure, ai regolamenti, alle disposizioni di legge e ai codici di condotta. Un’efficace compliance tende a sviluppare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Prenderà il via giovedì 20 maggio (ore 16) ildidi”, iniziativa realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di, dalla Piccola Industria e dallo spin-off universitario “G.R.A.L.E.”, facente capo all’ateneo della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’etica e delladi impresa, considerata un driver fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta la cosiddetta compliance, con l’adozione di procedure che assicurino la conformità delle attività aziendali alle procedure, ai regolamenti, alle disposizioni di legge e ai codici di condotta. Un’efficace compliance tende a sviluppare ...

