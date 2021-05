Condò | “Osimhen miglior giocatore arrivato in Serie A la scorsa estate insieme ad Hakimi”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 maggio 2021) Paolo, giornalista, ha commentato l’acquisto di Victorsull’edizione odierna del quotidiano Repubblica. Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli si trova nella posizione di poter sfruttare appieno l’arma totale di cui è dotato quest’anno:si divide conil titolo diinA la“. “Alla capacità di correre in campo aperto e di non tremare davanti alla porta, ha aggiunto ormai una lettura delle situazioni, che ne fa un attaccante completo. Ad esempio, vedi lo splendido lancio per Insigne che ha innescato il secondo gol”.