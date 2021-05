Concerti e discoteche in estate | il piano per ripartire | si inizia con due serate-test a Milano e Gallipoli Ma non solo | ecco tutti gli eventi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Vieni a ballare in Puglia…ma anche in Lombardia: l’Italia è finalmente pronta a riaprire le porte al divertimento collettivo. In sicurezza, ovviamente.saranno le due città che ospiteranno i primi duediin discoteca, mentre l’2021 segnerà anche il ritorno dei. Il “modello Barcellona” ma soprattutto il “modello Liverpool” guidano la ripartenza del mondo deglianche nel nostro Paese. Dopo l’assenza di contagi registrata in seguito al concerto dei Love of Lesbian a Barcellona lo scorso 27 marzo al Palau Sant Jordi – 5000 spettatori al chiuso – e le tremila persone che hanno ballato senza distanziamento il 30 aprile e il 1 maggio a Liverpool, ora è finalmente giunto anche il turno del nostro Paese, e sembra davvero ...

ManuelTARTAGLI4 : @terminologia La prima volta che ho visto l'avviso ho pensato fosse un meme che scimmiottava il linguaggio della pr… - RassegnaZampa : #Discoteche riaperte, Lopalco: «Tamponi a tutti cinque giorni dopo, poi toccherà a concerti e cerimonie» - DOscarLancini : Oggi cabina di regia su #coprifuoco e nuove riaperture; si lavora a concerti-test (all’aperto e al chiuso) per veri… - infoitinterno : Discoteche riaperte, Lopalco: «Tamponi a tutti cinque giorni dopo, poi toccherà a concerti e cerimonie» - giovannibrenteg : Si sente parlare sempre più insistentemente di green pass per accedere a concerti, discoteche, matrimoni, stadi. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerti discoteche

ilmessaggero.it

... anche se si sta valutando di farlo adottare per poter partecipare ai, per entrare allo stadio, o per seguire eventi pubblici.Nel frattempo, dall'Associazione italiana delle ...... per poi essere presto abolito; aperture vere per tutti gli altri settori che aspettano una data per ripartire; accelerazione sul green pass, da usare ovunque per eventi,, e ..."Milano è pronta a mettersi alla prova e a dimostrare che si può riaprire a concerti e a eventi di intrattenimento e culturali nel rispetto delle regole". (ANSA) ...Sono in tanti a chiedersi quando riapriranno le discoteche. È un settore che, dal punto di vista economico, rappresenta un punto rilevante per il Paese, anche perché molto spesso legato a doppio filo ...