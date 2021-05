Con Draghi e Salvini riapre l' Italia | ecco il calendario | non solo coprifuoco | cosa cambia già da domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Abbiamo deciso di riaprire gradualmente per monitorare gli effetti delle riaperture sui contagi”. È quanto affermato da Mariodurante la cabina di regia: sono bastati circa 60 minuti per mettere tutti d'accordo sul da farsi. La prima scelta riguarda ovviamente il, oggetto di forti tensioni e di scontri politici nella maggioranza ormai da settimane. Il presidente del Consiglio ha proposto di posticipare ilalle 23 da subito, a mezzanotte dal 7 giugno e di abolirlo dal 21 giugno.NO I PARAMETRI - Scendono da 21 a 12 e in particolare l'incidenza dei contagi andrà a sostituire il tanto contestato indice Rt. Tra i parametri che determineranno il colore delle restrizioni anti-Covid - vale a dire quei valori che finora hanno condizionato le zone gialle, arancioni, rosse e bianche su tutto ...