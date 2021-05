Comunali Roma 2021, Gualtieri: "Pronto a rilanciare Roma" (Di lunedì 17 maggio 2021) ... la sostenibilità ambientale, la coesione sociale e la buona occupazione a partire da quella giovanile e femminile - ha dichiarato Gualtieri nell'intervista al quotidiano Romano - . Questa città ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) ... la sostenibilità ambientale, la coesione sociale e la buona occupazione a partire da quella giovanile e femminile - ha dichiaratonell'intervista al quotidianono - . Questa città ...

Advertising

La7tv : #tagada @CarloCalenda (Azione) sull'ipotesi di ballottaggio alle prossime elezioni #comunali a #Roma: 'Non faccio a… - ilriformista : Quello che non è riuscito a Milano e a Roma, è riuscito a Napoli #Napoli #Pd #M5S - carlaruocco1 : #Roma ha una grande occasione! Il @Mov5Stelle ha confermato il suo appoggio a @virginiaraggi per la corsa alle comu… - FrancyP_ : RT @ilriformista: Quello che non è riuscito a Milano e a Roma, è riuscito a Napoli #Napoli #Pd #M5S - contu_f : @SlipperLea Lo si vede già alle comunali, Italia Viva ha due candidati molto forti a Bologna e a Roma, il Pd e la d… -