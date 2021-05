Commerciante muore e dona gli organi | prelievi a Urbino e trapianti di speranza a Bologna e MIlano

(Di lunedì 17 maggio 2021)- Un settantacinquenne esercente urbaniese, Domenico Bolognini, è morto e hatoe tessuti. L'intervento chirurgico per il prelievo multiorgano è stato effettuato nell'ospedale Santa ...

Advertising

g_zerbato : @donato_valerio @GAngrilli Un commerciante muore o di stato o di mafia… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Muore storico commerciante del centro -

Ultime Notizie dalla rete : Commerciante muore

corriereadriatico.it

URBINO - Un settantacinquenne esercente urbaniese, Domenico Bolognini, è morto e ha donato organi e tessuti. L'intervento chirurgico per il prelievo multiorgano è stato effettuato nell'ospedale Santa ......oggi Lunedì 10 Maggio 2021 LUNEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA Cristo risorto dai morti non... Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia,di porpora, della città di Tiàtira, ...URBINO - Un settantacinquenne esercente urbaniese, Domenico Bolognini, è morto e ha donato organi e tessuti. L’intervento chirurgico per il prelievo multiorgano è stato ...CHIVASSO. Un malore al mercato, si accascia e muore. E' successo questa mattina intorno alle 9,30. L'anziano di 79 anni, ...