Come previsto, i bipopulisti e i loro complici vogliono mandare Draghi al Quirinale (Di lunedì 17 maggio 2021) Non bisognava essere Nostradamus né associati a favolosi complotti internazionali volti a defenestrare il leader fortissimo di tutti i progressisti Giuseppe Conte, e poi a restituirlo agli studi universitari e agli scontrini di Rousseau, per prevedere con esattezza quale sarebbe stato il contrattacco di chi ha dovuto farsi piacere l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Sto parlando del sogno di riscossa di Conte e dei suoi ideologi, del Pd arresosi all'alleanza strategica con l'avvocato del popolo, ma anche di Matteo Salvini e di quella parte di destra che, imbambolata dal profumo della vittoria elettorale, ancora una volta si è fatta prendere per il naso da Matteo Renzi e per questo è finita in un governo europeista non solo col Pd ma anche con la sinistra neo, ex, post comunista. Il contrattacco degli sconfitti è l'elezione del presidente della Repubblica nel ...

