Com'è morto il bimbo reporter che intervistò Obama? Damon Weaver aveva solo 23 anni, ed è morto per cause naturali il 1° maggio. A soli 11 anni aveva intervistato il presidente allora in carica, Barack Obama. Aveva solo 11 anni quando entrò alla Casa Bianca ed intervistò niente di meno che Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia. Damon, anche lui afromamericano, era divenuto una piccola star sui social. Come si apprende dalla stampa locale soltanto ora, il giovane è morto per cause naturali improvvisamente, a darne l'annuncio è stata la sorella. L'intervista era stata realizzata per una emittente amatoriale da parte della scuola elementare di Damon, e risale al 13 agosto 2009. Dura circa 10 minuti e tutt'ora è visibile su Youtube, dove conta milioni di visualizzazioni. "Quell'esperienza gli cambiò la vita", racconta la ...

