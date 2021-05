Come Khaby Lame “spiega facile” la questione Israele-Palestina (Di lunedì 17 maggio 2021) Quello di Khaby Lame è un fenomeno scoppiato su TikTok per quella sua particolare espressione che è diventata un meme. Con il suo account da oltre 50 milioni di fan. La peculiarità che lo ha reso famoso – tanto da attirare l’attenzione di Marck Zuckerberg dopo aver superato la sua popolarità – e che lo ha fatto diventare un trend in rete è quel suo modo di spiegare l’ovvio. @Khaby.LameBro why you ruined a T-shirt ?It was so easy…. – Fratello perché hai rovinato una T-Shirt?##learnfromKhaby ##LearnWithTikTok ##ImparaConTikTok? suono originale – Khabane Lame Nei suoi video, sostanzialmete, il tiktoker italiano risponde ironicamente a tutto quello che gli passa sotto tiro mostrando Come fare cose ovvie. Dal posizionare correttamente un aspirapolvere ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) Quello diè un fenomeno scoppiato su TikTok per quella sua particolare espressione che è diventata un meme. Con il suo account da oltre 50 milioni di fan. La peculiarità che lo ha reso famoso – tanto da attirare l’attenzione di Marck Zuckerberg dopo aver superato la sua popolarità – e che lo ha fatto diventare un trend in rete è quel suo modo dire l’ovvio. @Bro why you ruined a T-shirt ?It was so easy…. – Fratello perché hai rovinato una T-Shirt?##learnfrom##LearnWithTikTok ##ImparaConTikTok? suono originale – KhabaneNei suoi video, sostanzialmete, il tiktoker italiano risponde ironicamente a tutto quello che gli passa sotto tiro mostrandofare cose ovvie. Dal posizionare correttamente un aspirapolvere ...

Advertising

wateronline_ : RT @giornalettismo: Il tiktoker italiano #khabylame ha cominciato a postare contenuti sul conflitto tra #Israele e #Palestina nello stile… - giornalettismo : Il tiktoker italiano #khabylame ha cominciato a postare contenuti sul conflitto tra #Israele e #Palestina nello st… - 6occia : Ma khaby lame lo seguivo quando aveva 2k follower e ora ne ha 9,5 milioni in che senso come è successo - paolo_antonioli : Fossi Radu, ad ogni uscita guarderei verso la panchina e farei come Khaby Lame #InterRoma -