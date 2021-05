Come Funziona Il Test Salivare Per Il Coronavirus (Di lunedì 17 maggio 2021) Via libera del ministero della Salute all’utilizzo dei Test salivari per individuare il Coronavirus, ma il gold standard rimangono i tamponi molecolari (immagine: Pixabay)Il ministero della Salute, in una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria Gianni Rezza, ha detto sì ai Test sulla saliva per rintracciare il Coronavirus. Alla luce delle ultime evidenze scientifiche, gli esperti ritengono che i meno invasivi Test salivari siano sufficientemente affidabili, e quindi utilizzabili in precise situazioni: in caso non ci sia la possibilità di eseguire un tampone nasofaringeo o orofaringeo (che rimane il gold standard) o in caso di necessità di Test ripetuti o su bambini, anziani e disabili. Ecco ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Via libera del ministero della Salute all’utilizzo deisalivari per individuare il, ma il gold standard rimangono i tamponi molecolari (immagine: Pixabay)Il ministero della Salute, in una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria Gianni Rezza, ha detto sì aisulla saliva per rintracciare il. Alla luce delle ultime evidenze scientifiche, gli esperti ritengono che i meno invasivisalivari siano sufficientemente affidabili, e quindi utilizzabili in precise situazioni: in caso non ci sia la possibilità di eseguire un tampone nasofaringeo o orofaringeo (che rimane il gold standard) o in caso di necessità diripetuti o su bambini, anziani e disabili. Ecco ...

