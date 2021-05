Col Verona sarà l’ultima di Gattuso: è pronto a lasciare il Napoli in Champions (Di lunedì 17 maggio 2021) Un rapporto iniziato bene e finito male quello tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis, diventato poi ai minimi storici nel corso del tempo; più o meno quando il patron azzurro ha avviato il “casting allenatori”. Manca solo un ultimo step per raggiungere l’obiettivo stagionale della Champions League ed anche se, il popolo invoca a gran voce il rinnovo, il tecnico calabrese ha già scelto di dire addio. Il suo obiettivo è quello di lasciare il Napoli in Champions League e la sfida con il Verona rappresenta l’ultimo gradino per fare un ultimo regalo, alla città, al Presidente ed alla squadra: rei, di averlo giudicato (e non appoggiato) forse un po’ troppo in fretta. Ieri intanto, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è trovato faccia a faccia con uno ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Un rapporto iniziato bene e finito male quello tra Gennaroed Aurelio De Laurentiis, diventato poi ai minimi storici nel corso del tempo; più o meno quando il patron azzurro ha avviato il “casting allenatori”. Manca solo un ultimo step per raggiungere l’obiettivo stagionale dellaLeague ed anche se, il popolo invoca a gran voce il rinnovo, il tecnico calabrese ha già scelto di dire addio. Il suo obiettivo è quello diilinLeague e la sfida con ilrappresenta l’ultimo gradino per fare un ultimo regalo, alla città, al Presidente ed alla squadra: rei, di averlo giudicato (e non appoggiato) forse un po’ troppo in fretta. Ieri intanto, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è trovato faccia a faccia con uno ...

