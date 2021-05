Cocktail, i più popolari in giro per il mondo: vince il Margarita, poi il Mojito (Di lunedì 17 maggio 2021) Paese che vai, Cocktail che bevi. Una ricerca commissionata da Funkin Cocktails ha indagato sui drink più amati del pianeta e sui preferiti nazione per nazione, in base alle ricerche su Google per la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Paese che vai,che bevi. Una ricerca commissionata da Funkins ha indagato sui drink più amati del pianeta e sui preferiti nazione per nazione, in base alle ricerche su Google per la ...

DAITONA - La casa di produzione lancia il nuovo rebranding e la nascita di importanti progetti Tra i format TV ricordiamo "Drink Me out", un viaggio tra i migliori cocktail bar d'Italia, in onda ... Dedicata allo sport più in voga del momento, in pochi giorni ha raccolto numerosi consensi online ...

