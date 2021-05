Cocaina tra Palermo e Trapani | 30 arresti

Leggi su agi

(Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Blitz antidroga nella notte in provincia di. La polizia di Stato ha eseguito trentaper un vasto giro di. Le indagini dell'operazione "Mirò", condotte dagli investigatori del commissariato di Partinico, hanno accertato una fiorente attività che si è estesa oltre i confini del Comune arrivando a interessare altri centri del Palermitano come Trappeto, Camporeale, San Cipirello e del Trapanese (Alcamo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Gibellina, Mazara del Vallo). Documentati l'intenso traffico, la numerosissima clientela, nel tempo fidelizzata, l'estesa dimensione territoriale dell'attività di spaccio, il rilevante volume di affari, la pluralità di canali di approvvigionamento della droga e il ricorso a modalità violente per il recupero dei crediti. Tra i casi quello di due spacciatori intercettati ...