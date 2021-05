CNH Industrial annuncia emissione obbligazionaria da parte di una sua controllata (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial N.V. ha annunciato l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano. CNH Industrial Capital LLC – spiega una nota – intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – CNHN.V. hato l’intenzione di procedere ad unadadella società interamenteCNHCapital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNHCapital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNHCapital LLC. CNHCapital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di CNH, opera sul mercato Nord Americano. CNHCapital LLC – spiega una nota – intende utilizzare i proventi netti dell’, in ...

