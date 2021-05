Cittadella-Monza lunedì 17 maggio | ore 18 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Venturato senza Benedetti e Tavernelli | Brocchi senza Boateng e Bellusci

(Di lunedì 17 maggio 2021) Gara d’andata delle semifinali playoff di serie B e ildientra in scena sul difficile campo del. Veneti che hanno passato il primo turno spegnendo i sogni di gloria del Brescia, con una prova solida e coriacea. Il gol di Proia è valso la vittoria e il passaggio del turno per i ragazzi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Queste le formazioni ufficiali di, andata delle semifinali playoff di Serie B:(4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini(3 - 5 ...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All. Venturato(3 - 5 - 2) - in attesa di conferma: Di Gregorio; ...Segui live dalle 18.30 Cittadella-Monza, andata delle semifinali playoff 2021. CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Baldini, Vita; Tsadjout. A ...Lecce-Venezia e Monza-Cittadella sono le semifinali dei playoff di Serie B che mettono in palio il sogno di conquistare la promozione... Scopri di più ...