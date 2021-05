Cittadella-Monza | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 18.30 al Tombolato per la gara d’andata della semifinale Playoff di Serie B 2020-21:(4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All. Venturato.(3-5-2): Di Gregorio; Pirola, Paletta, Bettella; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Armellino, Carlos Augusto; Diaw, Mota Carvalho. All. Brocchi. Foto: Logo Serie B Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Playoff Serie B, Cittadella-Monza streaming: dove vedere la gara in diretta: Cittadella… - SkySport : Cittadella-Monza LIVE: le formazioni dell'andata della semifinale playoff di Serie B - infoitsport : Serie B, Cittadella-Monza: primo atto, gli uomini di Brocchi vogliono la serie A - infoitsport : Calcio in TV, playoff Serie B oggi e stasera: dove vedere Venezia-Lecce e Cittadella-Monza - infoitsport : Playoff Serie B, la preview di Cittadella - Monza: saranno due sfide equilibrate? -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella Monza

Commenta per primo Queste le formazioni ufficiali di, andata delle semifinali playoff di Serie B:(4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini(3 - 5 ...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All. Venturato(3 - 5 - 2) - in attesa di conferma: Di Gregorio; ...Lecce-Venezia e Monza-Cittadella sono le semifinali dei playoff di Serie B che mettono in palio il sogno di conquistare la promozione... Scopri di più ...Le formazioni ufficiali di Cittadella-Monza, semifinale d'andata play-off in programma alle ore 18.30 allo stadio 'Tombolato': Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Pirola, Paletta; Samprisi, Barberis ...