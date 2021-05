Cittadella, che show! Tre schiaffi al Monza nella semifinale di andata (Di lunedì 17 maggio 2021) Cittadella ad un passo dalla finale playoff, Monza ad un passo dal disastro. E’ questo quello che dice il risultato della semifinale di andata dei playoff tra i veneti e i brianzoli di Brocchi. Un 3-0 secco, uno show dei padroni di casa, che hanno annichilito il Monza che ora dovrà provare una vera e propria impresa se vorrà qualificarsi alla finale. Primo tempo a senso unico, con una doppietta di Baldini al 13 e al 22? a lanciare il Cittadella. Il Monza ha provato a reagire ma nel momento migliore ha incassato il terzo gol all’85’ ancora di Baldini, ad annichilire i lombardi. Il Cittadella vede la finale playoff, il Monza un fallimento incredibile dopo la Serie A diretta persa. Foto: Facebook Cittadella L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021)ad un passo dalla finale playoff,ad un passo dal disastro. E’ questo quello che dice il risultato delladidei playoff tra i veneti e i brianzoli di Brocchi. Un 3-0 secco, uno show dei padroni di casa, che hanno annichilito ilche ora dovrà provare una vera e propria impresa se vorrà qualificarsi alla finale. Primo tempo a senso unico, con una doppietta di Baldini al 13 e al 22? a lanciare il. Ilha provato a reagire ma nel momento migliore ha incassato il terzo gol all’85’ ancora di Baldini, ad annichilire i lombardi. Ilvede la finale playoff, ilun fallimento incredibile dopo la Serie A diretta persa. Foto: FacebookL'articolo ...

