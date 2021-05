Cine34 omaggia Francesco Nuti: dalle 17 una maratona dei suoi film (Di lunedì 17 maggio 2021) Per i 66 anni di Francesco Nuti su Cine34 va in onda, lunedì 17 maggio 2021, una maratona dei film del regista toscano. Francesco Nuti compie 66 anni e, per rendere omaggio all’attore e regista toscano nel giorno del suo compleanno, Cine34 ha deciso di cambiare la propria programmazione e dedicargli la giornata: dalle ore 17, infatti, parte una maratona con alcuni dei più celebri e amati film dell’artista fiorentino inframezzati, alle ore 23, dall’inedito docs-film ‘Ti vogliamo bene Francesco Nuti’ diretto da Enio Drovandi. Cine34, i film di Francesco Nuti: la ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 17 maggio 2021) Per i 66 anni disuva in onda, lunedì 17 maggio 2021, unadeidel regista toscano.compie 66 anni e, per rendere omaggio all’attore e regista toscano nel giorno del suo compleanno,ha deciso di cambiare la propria programmazione e dedicargli la giornata:ore 17, infatti, parte unacon alcuni dei più celebri e amatidell’artista fiorentino inframezzati, alle ore 23, dall’inedito docs-‘Ti vogliamo bene’ diretto da Enio Drovandi., idi: la ...

