OriettaRossi8 : RT @francofontana43: Cancellare Pinochet. Voto storico in Cile @ilmanifesto - GiaSilvestrini : RT @GenCar5: Anche se tutta da scrivere, dopo il voto nella #Costituente di ieri, la nuova Costituzione del #Cile, che supererà quella neol… - GenCar5 : Anche se tutta da scrivere, dopo il voto nella #Costituente di ieri, la nuova Costituzione del #Cile, che supererà… - MediasetTgcom24 : Cile, voto Costituente: vincono indipendenti e sinistra | Dopo 40 anni sarà riscritta la Carta voluta da Pinochet… - MediasetTgcom24 : Cile, voto Costituente: vincono indipendenti e sinistra | Dopo 40 anni sarà riscritta la Carta voluta da Pinochet… -

La frammentata opposizione di sinistra e i radicali indipendenti hanno conquistato inla maggioranza dei 155 seggi dell' Assemblea costituente . Gli eletti saranno ora chiamati a redigere una nuova Costituzione che metterà fine a quella in vigore, che fu imposta nel 1980 durante ...Alla vigilia gli esperti hanno sostenuto che, non essendo inilobbligatorio, la partecipazione dei cileni difficilmente avrebbe raggiunto il 50%, lontano dall'80% registrato nell'ottobre ...La frammentata opposizione di sinistra e i radicali indipendenti hanno conquistato in Cile la maggioranza dei 155 seggi dell'Assemblea costituente. Gli eletti saranno ora chiamati a redigere una nuova ...L’assemblea avrà il compito di redigere una nuova costituzione che sostituirà quella in vigore, imposta nel 1980 dal generale Augusto Pinochet ...