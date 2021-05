Cile, l’opposizione di sinistra vince le elezioni per l’Assemblea Costituente (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Cile ha scelto i rappresentanti per redigere una nuova Costituzione, che riscriverà quella di Pinochet. Le opposizioni, seppur frammentate, hanno superato la destra. SANTIAGO DEL Cile – Il Paese sudamericano si è recato alle urne per eleggere i rappresentanti all’Assemblea Costituente. Il voto fa seguito al referendum dello scorso ottobre nel quale vinse nettamente il sì, affermando la volontà di modificare la Costituzione. I dati sull’Assemblea Costituente Quando lo scrutinio è giunto praticamente al termine, lo spoglio vede la sinistra ottenere oltre il 33% mentre la destra, attualmente al potere, non va oltre il 21% circa. Sommando la lista dei radicali indipendenti, l’opposizione ottiene il controllo della maggioranza dei 155 seggi ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilha scelto i rappresentanti per redigere una nuova Costituzione, che riscriverà quella di Pinochet. Le opposizioni, seppur frammentate, hanno superato la destra. SANTIAGO DEL– Il Paese sudamericano si è recato alle urne per eleggere i rappresentanti al. Il voto fa seguito al referendum dello scorso ottobre nel quale vinse nettamente il sì, affermando la volontà di modificare la Costituzione. I dati sulQuando lo scrutinio è giunto praticamente al termine, lo spoglio vede laottenere oltre il 33% mentre la destra, attualmente al potere, non va oltre il 21% circa. Sommando la lista dei radicali indipendenti,ottiene il controllo della maggioranza dei 155 seggi ...

